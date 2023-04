[Climato-Ethique] Le bois-énergie ultra-marin, l’autre victoire française de la directive renouvelables RED III

Fini l’exception guyanaise, qui permettait depuis la précédente directive européennes sur les énergies renouvelables (RED II) d’exploiter la biomasse ligneuse issue des forets tropicales à des fins énergétiques. Dans la RED III, ce sont désormais, temporairement, toutes les régions ultrapériphériques (RUP) de l’Union européenne (Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Açores, Madère et îles Canaries) qui bénéficieront de facilités administratives et financières pour l’utilisation à des fins énergétiques de la biomasse issue d’une exploitation durable des forêts tropicales (déchets de l’exploitation du bois construction, défrichage agricole etc.) Et pas uniquement pour produire de la chaleur ou de l’électricité en cogénération mais aussi pour produire du froid, des bioliquides, des biocarburants et carburants « issus de la biomasse ligneuse primaire extraite de manière durable et résultante de l'aménagement du territoire dans une région ultrapériphérique », indique l’amendement 294 h du texte temporaire proposé par la présidence suédoise.

Un « flou juridique »

[...]