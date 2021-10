[Climato-éthique] La transition énergétique doit être solidaire, acceptable et durable

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Siemens Gamesa Renewable Energy L’impact à long terme sera différent si un électrolyseur est alimenté majoritairement par une centrale à charbon, nucléaire, hydraulique, ou directement avec des éoliennes en mer.

La nouvelle patronne d’Engie, Catherine MacGregor, est bien placée pour le savoir, elle dont le groupe fait face à la fois à la fronde contre les éoliennes et la méthanisation agricole, ainsi qu'à l’envolée des prix du gaz. Les technologies de la transition énergétique doivent être « fiables », « abordables » et « durablement décarbonées », a-t-elle rappelé lors du dernier Congrès du gaz.

Fiable, car les consommateurs, aussi électeurs, risqueraient de rejeter en bloc la transition énergétique si la fourniture d’électricité ou de carburant se dégradait. Abordable, car « la question des prix de l’énergie est centrale », comme le rappelle la crise mondiale actuelle de l’énergie, et qu’« elle est là pour rester » compte tenu « des investissements colossaux nécessaires à la construction de nouveaux moyens de production d’énergies renouvelables, de nucléaire et d’infrastructures », explique encore Catherine MacGregor. Amortir les inéluctables hausses de prix est une question de solidarité, mais aussi d’acceptabilité des énergies et gaz renouvelables. Nicolas Hulot et les gilets jaunes l’ont assez répété.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]