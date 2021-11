[Climato-éthique] La question du nucléaire ne doit pas polluer la consultation sur la stratégie énergie climat

Pour préparer la première loi de programmation quinquennale sur l’énergie et le climat de 2023, le ministère de la Transition écologique lance une consultation publique le 2 novembre. L’occasion d'aborder la sobriété et les différentes sources d'énergie, pour enfin aller au-delà du seul débat sur le nucléaire et évoquer l'ensemble des enjeux derrière la Stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfec).