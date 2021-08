[Climato-éthique] La grande utopie des carburants renouvelables

15 jours gratuits et sans engagement

Cet été, TotalEnergies n’a pas résisté à la tentation. Plutôt que d’attendre 2025, et l’arrivée sur les circuits de la voiture H24 qu’il développe avec Michelin et Symbio, le pétrolier a annoncé le 20 août, aux 24 Heures du Mans, qu’en 2022 il fournirait la saison suivante avec un carburant 100% renouvelable. Ce dernier sera produit avec du bioéthanol français issu de marc de raisin et d’un adjuvant, l’ETBE, produit dans sa raffinerie de Feyzin (Rhône) à partir d’huiles végétales usagées, à la provenance bien cachée.