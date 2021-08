[Climato-éthique] L’insoutenable tentation de l’hydrogène bleu

15 jours gratuits et sans engagement

Une « distraction qui pourrait retarder les actions nécessaires pour vraiment décarboner l'économie mondiale.» Voilà ce que disent de l’hydrogène bleu, produit à partir de gaz naturel avec captage de CO2, des chercheurs américains des universités de Stanford et Cornell, qui viennent de publier une étude sur cette technologie baptisée « How Green is Blue Hydrogen » (À quel point l’hydrogène bleu est-il vert). Ils ont calculé les émissions réelles du procédé en tenant compte des fuites fugitives de méthane, un gaz à très fort effet de serre durant 20 ans, qui vient encore d’être épinglé par les experts du Giec.