[Climato-éthique] L’hydrogène naturel, opportunité ou désastre écologique annoncé ?

Il fallait s’y attendre. Avec le nouvel engouement pour l’hydrogène vert, vecteur énergétique indispensable à l‘électricité pour sortir des énergies fossiles, les regards allaient se porter sur le Mali. C’était le seul pays connu, jusqu’à peu, à disposer d’un puits d’hydrogène naturel de 1 500 m³/jour, pur à 96 %, que des riverains utilisent quelques heures par jour pour produire de l’électricité. L’idée n’était pas de l’exploiter à grande échelle, mais de comprendre les mécanismes géologiques et physiques à l’origine de cette réserve… pour savoir s’ils se produisaient ailleurs. Ce serait le cas notamment "en Russie, en Australie, aux États-Unis, au Brésil, en Turquie et en Afrique du Sud", explique le docteur Isabelle Moretti. Le marqueur, "ce sont les ronds de sorcières", explique l’ex-directrice scientifique d’Engie et chercheuse à l’IFPEN, à la retraite mais qui poursuit des travaux sur l’hydrogène naturel à l’Université de Pau.