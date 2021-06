[Climato-éthique] L'atout oublié du solaire, même trop subventionné

On parle quand même d’une économie de 4 milliards d’euros sur dix ans pour les finances publiques. On comprend pourquoi Bercy a fait voter dans la loi de finances 2021, avec l’accord du ministère de la Transition écologique, la renégociation des contrats d’aides publiques à la filière photovoltaïque signés entre 2006 et 2010. À l’époque, le tarif de rachat garanti de l’électricité solaire était, suivant les cas, de 300 ou 550 euros le mégawattheure, contre environ 60 euros aujourd’hui. Les bénéficiaires de ces rémunérations « anormales, excessives et injustifiées », selon le gouvernement, sont pour al plupart les opérateurs de grandes installations solaires sur toitures, notamment de bâtiments agricoles. Sur un millier de contrats signés à cette période, dont 200 en outre-mer, 700 environ doivent faire l’objet d’une renégociation.