[Climato-éthique] L’affichage environnemental, l’autre arme contre la déforestation importée

On en a enfin pris conscience. La déforestation n’est pas qu’une question de sauvegarde de l’habitat des orangs-outans. Une étude publiée dans Nature en juillet 2021 révèle que des régions de l’Amazonie ont cessé d’être des puits de carbone et émettent désormais davantage de CO2 qu’elles n’en absorbent, à cause du grignotage des terres agricoles sur la forêt. L’Europe en est directement responsable. En 2017, les importations de l'Union européenne étaient responsables de 16% de la déforestation liée au commerce international dans le monde, la Chine de 24%, l'Inde de 9%, les États-Unis de 7% et le Japon de 5%, selon une étude du WWF. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, l’Europe doit aussi agir sur ce volet.