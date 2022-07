[Climato-éthique] L’adaptation, la grande oubliée des politiques climatiques

2,3 milliards d’euros ! C’est le montant annuel nécessaire à mobiliser dès le prochain projet de loi de finances pour l’adaptation au réchauffement climatique. Cette évaluation de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) dans son étude intitulée « Se donner les moyens de s‘adapter aux conséquences du changement climatique en France : De combien parle-t-on ? » met en évidence le retard de la France dans ce domaine.

A l'occasion de la publication du quatrième rapport du Haut conseil au climat (HCC), sa présidente Corinne Le Quéré ne disait pas autre chose à L’Usine Nouvelle : « La France n’est pas prête à répondre au réchauffement climatique. On a beaucoup d’instruments sur la gestion des risques, mais très peu de priorités par rapport aux impacts climatiques. Il est impératif de mesurer et analyser les impacts au niveau régional, dans l’agriculture, sur les côtes, en montagne et sur le refroidissement des centrales nucléaires. Tous ces impacts doivent être analysés et priorisés. »

Un enjeu d’équité sociale et de solidarité territoriale

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]