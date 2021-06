Éoliennes, du cauchemar (français) aux non-dits

La démonstration est longue. Deux heures. Les experts, comme Henri Proglio (ex-PDG d’EDF) ou le scientifique écologiste Jean-Marc Jancovici (président du Shift Project), clairs et pertinents. Le montage est efficace, avec un découpage sous forme de décryptage de sept idées reçues. Le financement participatif de 900 contributeurs et la diffusion gratuite sur youtube et le site eolienne-lefilm, devrait lui garantir une bonne audience. Le documentaire à charge de Charles Thimon, "Éoliennes : du rêve aux réalités", sorti en ligne le 1er juin, va faire grand bruit… Surtout à la veille des élections régionales et quelques mois avant la présidentielle de 2022.