[Climato-éthique] Dépenser mieux pour le climat

Tout ça pour quoi ? Entre 2012 et 2021, la France a réalisé 200 milliards d’euros de dépenses publiques favorables au climat, a comptabilisé le cabinet I4CE. Sur ce total, 72 milliards d’euros sont allés aux transports bas carbone, principalement le train (41 milliards d'euros) et les transports publics (14 milliards). La production d'énergies bas carbone a été financée à hauteur de 61 milliards, principalement dans les énergies renouvelables (45 milliards), et 37 milliards ont soutenu la rénovation énergétique des bâtiments. En dix ans, l’investissement annuel est passé de 15 à 30 milliards d'euros, notamment grâce au plan de relance. Sans celui-ci, ces dépenses auraient tout de même augmenté de 70% en dix ans.