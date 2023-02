[Climato-éthique] Comment la procrastination politique a tué le débat public sur le nouveau nucléaire

Les responsabilités sont multiples. Le résultat est le même. Les Français seront finalement privés de débat sur le nouveau nucléaire. La Commission nationale du débat public (CNDP) a dû se résoudre début février à déprogrammer les réunions sur les nouveaux réacteurs nucléaires et le projet de Penly, qui avait débuté le 27 octobre pour quatre mois. Et à réorienter les débats sur la place du public dans la gouvernance des projets. Certes, les deux dernières réunions plénières à Lille le 26 janvier et à Lyon le 2 février, avaient été interrompues à la suite de manifestations bruyantes de "personnes sans appartenance revendiquée à des organisations connues, refusant toute prise de parole argumentée, et déterminée à empêcher tout échange construit", indique la CNDP. Mais cela n’avait rien d’exceptionnel sur un sujet aussi clivant. Et ce n’est pas ce qui a motivé la décision de la CNDP.

