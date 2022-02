[Climato-éthique] Combien coûteront (peut-être) les six premiers EPR2 d'EDF

On sait combien va coûter la construction de six EPR 2 par EDF en France. Enfin, presque. Vendredi 18 février, le gouvernement a publié un rapport intitulé « Travaux relatifs au nouveau nucléaire, PPE 2019-2028 ». On peut y lire les « réflexions du gouvernement quant aux conditions techniques et économiques d’une décision de construction de nouveaux réacteurs nucléaires de grande puissance de technologie EPR 2 ». Outre un rappel des raisons invoquées pour relancer un programme nucléaire en France, exposées par Emmanuel Macron jeudi 10 février à Belfort - à savoir atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 grâce à l’électrification et l’innovation dans un contexte de réindustrialisation forte -, ce rapport présente une synthèse de deux audits externes du dossier d’EDF relatif à la construction de trois paires d’EPR 2.

