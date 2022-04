[Climato-éthique] Ce qu’il manque aux programmes d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour répondre à l’enjeu climatique

Trois ans ! C’est le temps qu’il reste au monde pour agir concrètement et avoir une chance de limiter la hausse des températures sous les 2°C en 2100, comparé à 1990, clament les experts du Giec. Les promesses de l’accord de Paris, même si elles étaient mises en œuvre, ne suffiront pas. Décarboner la production d’électricité est indispensable, mais ne suffira pas non plus. Il faut aussi, dès à présent, réduire les consommations d’énergie et de produits et services à forte empreinte carbone, comme les transports aériens et routiers. Et même en France, avec son électricité déjà largement décarbonée. Considérées comme impopulaires, ces mesures de sobriété ne figurent dans aucun des programmes des deux finalistes à l’élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]