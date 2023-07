[Climato-éthique] Captage et stockage de CO2 en France, la fin d’un tabou

La technologie fait débat. Au mieux, elle ne serait pas mature. Au pire, c’est un permis à polluer. C’est donc presque en catimini, et avec moult précautions sémantiques, que le gouvernement a dévoilé fin juin la stratégie française en matière de capture, stockage et utilisation de CO2 (CCUS). Le gouvernement y travaille depuis six mois. L’étude des feuilles de route des 50 sites les plus émetteurs de gaz à effet de serre a en effet confirmé ce que certains industriels expliquent depuis des années : impossible de réduire leurs émissions sans CCUS, notamment pour les secteurs de la chimie, la chaux, les engrais, le ciment et l’acier. Dans ces industries, le potentiel serait de 4 à 8,5 millions de tonnes de CO2 (MtCO2) captées par an à horizon 2030 en France et de 15 à 20 Mt à horizon 2050.

Le réserver aux émissions résiduelles

[...]