[Climato-éthique] Attention au greenwashing (involontaire) des crédits carbone

Planter des arbres ne va pas suffire à compenser les émissions carbone résiduelles des organisations, une fois tous les leviers de sobriété, de changement de process et de passage aux énergies renouvelables activés. Il faut aussi développer la séquestration industrielle du carbone et préserver les puits de carbone naturels existants, notamment en stoppant la déforestation par un travail sur les écosystèmes avant de pouvoir émettre des crédits carbone solides, qui valorisent une réelle absorption de carbone anthropique durable dans le temps. Tiré par l’ONG états-unienne Verra, créée en 2007 et qui revendique avoir certifié plus de 1 500 projets avec son Verified Carbon Standard (ou VCS), un marché de crédits carbone vérifiés (où se négocie la tonne de CO2 évitée autour de 10 dollars en 2022), s’est lancé, qui permet aux entreprises d’atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. Problème: la validité de ces crédits est régulièrement remise en cause pour des questions de méthodologique.

