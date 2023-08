[Climato-éthique] À quand un délégué interministériel bois-forêt ?

Au cœur de l’été, le 26 juillet, en forêt de Tigy (Loiret), le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a annoncé vouloir renouveler 10 % des forêts françaises métropolitaines, en dix ans, soit planter plus d’un milliard d’arbres. Pour qu’elles continuent à jouer leur rôle de puits de carbone, mais aussi de source de matériaux durables et d’énergie, il est en effet indispensable de soigner et rendre plus résilientes les forêts qui dépérissent à cause du réchauffement climatique en plantant des essences mieux adaptées. Problème, ce plan coutera quelque 10 milliards d’euros pour les propriétaires forestiers, en grande majorité privés, selon un rapport « Objectif Forêt », publié le même jour par le ministère de l’Agriculture. L’État promet, sas donner de chiffres, de gonfler l’enveloppe dédiée au reboisement, qui atteint 150 millions d’euros en 2023. Des financements privés massifs resteront donc nécessaires. Or les dispositifs d’aides, comme le label bas carbone, sont limités, et les dispositifs de paiements pour services environnementaux restent à mettre en place.

Revoir le bilan carbone du bois

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]