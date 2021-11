Climate Chance note quelques progrès et de gros points noirs dans la décarbonation

15 jours gratuits et sans engagement

Le "Bilan mondial de l’action climat par secteur 2021", publié le 29 novembre, n’est pas réjouissant. Les émissions sont reparties à la hausse, notamment en Asie, et certains secteurs n’avancent pas dans leur lutte contre le réchauffement climatique. Le 4e Bilan par secteur de l'observatoire Climate Chance note certes quelques progrès, mais clairement insuffisants. Cette association, créée dans le prolongement du sommet Climat et territoires à Lyon qui rassemblait les acteurs du climat en amont de la COP 21, fédère les neuf groupes acteurs non-étatiques reconnus par la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Avec pour objectif d'élaborer des propositions communes entre collectivités locales, entreprises, ONG, syndicats, communauté scientifique, représentants du monde agricole, de la jeunesse, des peuples autochtones et des femmes.