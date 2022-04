LONDRES (Reuters) - Le plus grand assureur européen, Allianz, a annoncé vendredi adopter une ligne plus stricte en ce qui concerne l'assurance des secteurs pétrolier et gazier afin d'aligner ses politiques de souscription sur les objectifs mondiaux en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Cette décision fait suite à un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié l'année dernière, qui indiquait qu'il fallait cesser d'investir dans de nouveaux gisements de pétrole et de gaz si l'on voulait atteindre l'objectif "zéro émission nette" d'ici 2050.

Face à la pression croissante pour accélérer les efforts des entreprises en matière de réduction des émissions, Allianz a déclaré qu'à compter de 2023 elle n'émettrait plus de nouveaux contrat d'assurance dommage pour financer de nouveaux projets pétroliers et gaziers, et qu'elle cesserait de renouveler les contrats existants à partir de juillet 2023.

"Avec ces nouvelles directives, Allianz renforce sa promesse de contribuer à la décarbonisation de l'économie", a déclaré Günther Thallinger, membre du conseil d'administration du groupe.

Allianz a déclaré qu'à partir de janvier 2025 il n'assurerait que les entreprises pétrolières et gazières qui se sont engagées pour atteindre l'objectif "zéro émission nette" d'ici 2050, y compris les grandes compagnies pétrolières responsables de la plus grande partie des émissions.

L'ONG Insure our Future a salué l'initiative d'Allianz, "qui met la barre plus haut pour le secteur de l'assurance" et a appelé d'autres acteurs du domaine à suivre son exemple.

Allianz est la dixième grande compagnie d'assurance à avoir adopté des restrictions sur les secteurs pétrolier et gazier.

Parmi les autres, Swiss Re, le deuxième plus grand réassureur mondial, a déclaré en mars qu'il n'assurerait plus la plupart des nouveaux projets pétroliers et gaziers.

(Reportage Simon Jessop; version française Federica Mileo, édité par Jean-Michel Bélot)