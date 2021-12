Cler Verts s'offre une seconde plateforme multi-filières de recyclage de biodéchets dans le Tarn

Le groupe Cler Verts, basé à Bélesta-en-Lauragais (Haute-Garonne), prévoit d'investir 6 millions d'euros dans le développement d'une seconde plateforme multi-filières de recyclage de bois, déchets végétaux et biodéchets, à Montans, dans le Tarn, où il vient d'acquérir un site de compostage, via le rachat de la société Valo-Verte. Le projet prévoit un repositionnement de ce site autour de nouvelles activités de collecte, tri et valorisation de bois, déchets végétaux divers et biodéchets et la mise en route d'une nouvelle unité de méthanisation à horizon fin 2024. L'opération sera conduite en plusieurs tranches pour des travaux qui s'échelonneront sur trois ans.