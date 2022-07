Le nouveau ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, à l'épreuve de la décarbonation du secteur

Les professionnels des transports commençaient à s’impatienter. Aucun ministre ou secrétaire d’Etat chargé des Transports dans le premier gouvernement formé par Elisabeth Borne. Les jours se suivaient et se ressemblaient sur ce dossier, depuis le semi-échec de la majorité présidentielle aux élections législatives, malgré l'ampleur et l'urgence des sujets à traiter dans le domaine des transports. Le quatrième rapport du Haut conseil au climat (HCC) est venu rappeler que le secteur est le premier émetteur de gaz à effet de serre en France. Les transports représentent 31% des émissions de la France. Avec l'agriculture, ils restent les mauvais élèves. La tâche qui attend le nouveau ministre délégué chargé des Transports, est immense. Elle revient à Clément Beaune, jusqu'à présent ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de l'Europe.

L'enjeu numéro un : la décarbonation des transports

