Clean Energy et Total créent une coentreprise pour produire du gaz naturel renouvelable

(Reuters) - Le fournisseur américain de carburants alternatifs Clean Energy et son plus important actionnaire, le groupe pétrolier et gazier Total, ont annoncé jeudi une nouvelle coentreprise axée sur la production de gaz naturel renouvelable.

Le titre Clean Energy a bondi de 7,5% pour atteindre 13,15 dollars (10,93 euros) avant l'ouverture officielle de la bourse de New York. La coentreprise, dans laquelle les deux entreprises sont actionnaires à part égale, bénéficiera d'un engagement ferme initial de 100 millions de dollars pour la construction des infrastructures nécessaires à la production de gaz naturel renouvelable. Cette somme pourrait par la suite être portée à 400 millions de dollars en fonction de "la progression des opportunités de développement", a indiqué Clean Energy dans un communiqué. Selon le groupe américain, Total soutiendra également le financement d'infrastructures dites "en aval", notamment les raffineries et les stations services. Le gaz naturel renouvelable est produit par la transformation d'émissions de carbone issus d'élevages laitiers en carburant utilisé dans les transports, réduisant ainsi l'impact sur le réchauffement climatique. Dans un contexte de pressions croissantes de la part des investisseurs et des militants, les principales sociétés du secteur de l'énergie se sont fixé des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, quand d'autres explorent les possibilités d'investissements dans les énergies renouvelables et les technologies vertes. Le président directeur général de Total, Patrick Pouyanné, expliquait en janvier que l'entreprise maintiendrait ses investissements en matière d'énergies renouvelables en 2021 tout en poursuivant ses efforts pour réduire sa dépendance au pétrole et basculer vers l'électricité et les énergies renouvelables. (Arundhati Sarkar, version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Jean-Michel Bélot)

