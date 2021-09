Clean Cells veut quadrupler ses capacités de production de médicaments biopharmaceutiques à Montaigu-Vendée

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Clean Cells Le nouveau site de Clean Cells offrira des flux de production optimisés grâce à des laboratoires modernes à Montaigu-Vendée (Vendée).

La biotech Clean Cells, filiale du groupe Clean Biologics, a démarré la construction d’un site de production de 5 300 mètres carrés à Montaigu-Vendée (Vendée). Objectif: multiplier par quatre les capacités d’analyse et de production du groupe Clean Biologics (160 salariés, 21 millions d’euros de chiffre d’affaires). 13 millions d’euros seront investis dans ce nouveau site dont la production sera destinée au territoire européen, et plus particulièrement à la France.

Clean Cells développe depuis 21 ans en Vendée des prestations de contrôle qualité et les tests de sécurité biologique sur les produits biologiques tels les vaccins, les anticorps les produits de thérapie cellulaire, génique et les bactériophages. A cette activité de « biosafety » s’ajoute la production de banques de cellules et des stocks de semences de virus, des « starting materials » ou matière de base de l’industrie biopharmaceutique.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]