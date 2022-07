CLCV s’attaque aux dérives du greenwashing

L’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) regrette le détournement de « l’information » environnementale telle que définie par les lois dites Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) et Climat et résilience. Sous couvert d’interdiction, ces textes autorisent en réalité « l’utilisation d'allégations moins-disantes » que celles autorisées par le droit commun de la consommation, dénonce CLCV qui fait allusion à des mentions comme « neutre en carbone », « biodégradable », « 100% recyclable », « responsable », « meilleur pour la planète » ou encore « respectueux de l'environnement ». Ces initiatives législatives « ont été largement parasitées par les interventions du monde de l'entreprise » et pêchent « par une méconnaissance du droit de la consommation et du fonctionnement concret de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales », regrette l'association, pour qui « ces textes contribuent à légaliser certaines allégations en définissant des critères peu contraignants ».

