[Classement Glassdoor] Jean-Pascal Tricoire de Schneider Electric est le PDG français le plus apprécié par ses salariés

Le site d'informations et de notation des entreprises par leurs salariés Glassdoor vient de publier ce qu'il appelle "le prix du choix des employés". Il mesure la manière dont les salariés des entreprises estiment le leadership de leurs dirigeants. Il se concentre sur les entreprises de plus de 1000 salariés. Glassdoor ne publie que les 25 premiers PDG français classés de cette façon.

SAP confirmé

Les dirigeants de l'industrie sont plutôt bien lotis : ils occupent trois des cinq premières places. Si la première marche du podium est occupé par le PDG de SAP, Christian Klein, Jean-Pascal Tricoire, le PDG de Schneider Electric, accède à la deuxième place. Il est suivi d'Olivier Andriès de Safran et par le PDG du Commissariat à l'énergie atomique, François Jacq. Figurent aussi dans ce classement les top dirigeants d'entreprise comme Air Liquide avec Benoît Potier classé 7e, suivi par Stéphane Richard pour Orange.

Un peu plus loin dans le classement figure le PDG de Bouygues Télécom Olivier Roussat (14e) ou encore Guillaume Faury d'Airbus (18e).

Un environnement stimulant pour développer ses compétences

Parmi les dirigeants, on note la forte présence, outre SAP, d'entreprises du monde du logiciel ou du numérique (Salesforce, Murex, Ubisoft ou encore Google) ou du secteur du conseil (Talan, Wavestone).

A partir des commentaires laissés à ces dirigeants du top 25, Glassdoor esquisse un portrait robot des qualités attendus d'un PDG pour qu'il obtienne l'adhésion des salariés. Il doit partager "sa vision unique et motivante", promouvoir et incarner une culture d'entreprise inclusive et respectueuse de tous. Il dirige une entreprise offrant des possibilités de développement des personnes dans un environnement stimulant. Enfin, facteur conjoncturel, pendant la pandémie du Covid, il a été particulièrement attentif au bien-être des salariés.

Et si on a utilisé le pronom "il" ce n'est parce qu'il est neutre, mais bel et bien, parce que ce top 25 ne compte que des hommes !