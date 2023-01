Classement des écoles d'ingénieurs, ordinateur quantique, l'avenir de SpaceX d'Elon Musk... Les cinq articles les plus lus

1 - 131 écoles d'ingénieurs françaises passées au crible

Comme chaque début d'année, L'Usine Nouvelle publie son Classement des écoles d'ingénieurs françaises. Un outil d'aide à la décision pour bien choisir sa formation. Classement général et thématique, fiches écoles, décryptages... De nombreuses options sont disponibles sont là pour sélectionner l'école la plus adaptée à son profil et à son projet professionnel, qu'il soit post-bac ou à Bac+2, sur Parcoursup ou pas.

2 - [L’instant tech] Quand L’Usine Nouvelle teste l’ordinateur quantique photonique de Quandela

Avec l'aide de Yoann Pietri, doctorant au laboratoire d’informatique de Sorbonne Université (LIP6), L’Usine Nouvelle a pris en main l’ordinateur quantique photonique de la start-up Quandela, grâce à un accès exclusif à leur service cloud. De quoi s'offrir une petite immersion dans la programmation quantique sur le premier processeur européen accessible en ligne. Entre incompréhension et fascination.

3 - [L’aéro-post] En faisant plonger Twitter, Elon Musk met-il en péril la conquête de l’espace?

Le rachat controversé de Twitter par Elon Musk a jeté le doute, du côté des investisseurs, sur les capacités du milliardaire à mener de front tous ses projets. Alors que Tesla vacille, l’entreprise SpaceX pourrait-elle flancher à son tour et fragiliser les grands programmes spatiaux?

4 - A la RATP, la méthode Castex louée pour son pragmatisme et son écoute

L’accord signé par les deux syndicats majoritaires (UNSA et FO) sur le temps de travail et les rémunérations des chauffeurs de bus semble avoir permis de désamorcer, au moins en partie, la crise qui couvait à la RATP. Une première réussite pour son nouveau PDG, Jean Castex.

5 - 1083 relocalise en France la fabrication de ses boutons de jeans

Ugigrip, un fabricant drômois de crampons pour pneus d’hiver, réalise pour 1083 des boutons. Un moyen d’accroître encore davantage le tropisme «made in France» de cette marque de jeans.