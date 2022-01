Classement des écoles d'ingénieurs, innovation dans le nucléaire, Corps des Mines... Les cinq articles les plus lus de la semaine

© C. Entzmann Le classement des écoles d'ingénieurs de L'Usine Nouvelle est disponible.

1. L'édition 2022 du classement des écoles d'ingénieurs est arrivée !

2. Comment Renaissance Fusion veut changer le nucléaire

Pour se distinguer dans la course au réacteur, la start-up française Renaissance Fusion veut utiliser différentes innovations (aimants à haute température, murs de métal liquide,…) pour industrialiser une configuration originale de bouteille magnétique, dite stellarator, dans laquelle la fusion nucléaire peut avoir lieu et ainsi construire un réacteur d'une puissance d'un gigawatt électrique. Alors que les tokamak prennent la forme d'un donut, les stellarators tordent le plasma en fusion en forme de ruban de Möbius. Une architecture plus simple à piloter, mais plus difficile à construire.

3. Visite du Corps des Mines

Le Corps des Mines accueille une quinzaine d’ingénieurs-élèves par an, issus de Polytechnique, des Mines, de Télécom Paris ou de l’ENS. Créé en 1794 pour façonner des ingénieurs favorisant le développement des mines françaises, il a vu ses membres investir progressivement des postes prisés dans la métallurgie et les chemins de fer. L'Usine Nouvelle s'est rendu sur son campus, au 60, boulevard Saint-Michel, à Paris.

4. Une nouvelle licorne française est née : Ankorstore

Une levée de fonds de 250 millions d’euros, pour une valorisation de 1,75 milliard d'euros. La plateforme de marketplace Ankorstore est devenue la 24e licorne de la « French Tech », soit une start-up valorisée à plus d’un milliard de dollars. L'entreprise met en relation les grandes marques de mode, de beauté ou d’épicerie et les commerçants indépendants. Ankorstore assure aujourd’hui travailler avec 200 000 détaillants indépendants, 15 000 marques, et proposer environ un million de produits. Une start-up qui vient allonger la liste des nombreuses licornes françaises.

5. Certains papiers cartons récupérés et triés sortent du statut de déchet

Un arrêté paru le 13 décembre 2021 acte la sortie du statut de déchet pour les papiers cartons récupérés et triés. Une façon de fluidifier les relations intra-européennes, faciliter les démarches et « placer notre industrie comme des fabricants de matières premières, et non plus de déchets » selon la Fédération des entreprises de recyclage. Une décision qui n'est pas susciter de critiques, notamment du côté de l’Union française des industries des papiers, cartons et celluloses.