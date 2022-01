Classement des écoles d'ingénieurs, "batterie océanique" d’Ocean Grazer, Eastman investit en France... Les cinq articles les plus lus de la semaine

© Pascal Guittet - L'Usine Nouvelle Le classement des écoles offrant les meilleurs salaires de sortie aux ingénieurs a évolué en 2021.

1 - [Classement 2022] Les écoles d'ingénieurs qui offrent les meilleurs salaires de sortie sont…

Notre classement 2022 des écoles d’ingénieurs permet d'établir le top 10 des établissements offrant les meilleures perspectives de salaires de sortie pour leurs jeunes diplômés.

2 - Avec son système de pompage hydrostatique, la “batterie océanique” d’Ocean Grazer fait du neuf avec du vieux

Grâce à un système de poches sous-marines et de turbines, la start-up néerlandaise Ocean Grazer permet aux éoliennes de continuer à produire de l’électricité, même sans vent. Si l’entreprise vante l’efficacité et le caractère écologique de son dispositif, elle s'appuie toutefois sur des technologies anciennes et déjà utilisées.

3 - Le sauvetage de l’empire chinois des puces, Tsinghua Unigroup, tourne au vinaigre

En redressement judiciaire depuis juillet 2021, Tsinghua Unigroup, chef de file de la course de la Chine dans les puces, voit le bout du tunnel avec sa reprise par le fonds d’investissement JAC Capital. Un dénouement qui ne clôt pas pour autant le dossier puisque l’ex-PDG du groupe conteste le plan de sauvetage.

4 - [Choose France 2022] L’américain Eastman investit 875 millions d’euros en France pour une usine de recyclage moléculaire de plastiques

Dans le cadre de Choose France 2022, le chimiste américain Eastman annonce un gigantesque investissement de 1 milliard de dollars (environ 875 millions d’euros) pour implanter une vaste usine de recyclage moléculaire de polyesters issus d’emballages ménagers et de déchets textiles. Cette unité serait la plus importante usine de recyclage chimique de plastiques au monde. Ce projet, qui doit être finalisé en 2025, devrait créer 350 emplois. Le site d'implantation n’est pas encore arbitré.

5 - Réunion décisive à Mérignac pour tenter de mettre fin à la grève chez Dassault Aviation

En grève depuis près d’un mois, une partie du personnel de production de Dassault Aviation demande une révision à la hausse des négociations annuelles obligatoires. Une réunion se tient mardi 18 janvier à 17 h à Mérignac (Gironde) pour tenter de trouver une issue au conflit.