Classement 2023 des 5 meilleures plateformes de formation en ligne

Comment choisir la bonne plateforme pour développer ses formations en ligne ?

Lorsque vous choisissez votre plateforme de formation en ligne, certains aspects méritent une attention particulière. Tout d'abord, la variété des cours disponibles : assurez-vous que la plateforme offre une gamme étendue de domaines d'études pour s'aligner avec vos objectifs professionnels ou personnels.

Le coût est aussi un facteur déterminant. Comparez attentivement les tarifs et les services proposés. Certaines plateformes proposent des formules d'abonnement mensuel, annuel ou même des tarifs personnalisés pour les entreprises. Et n’oubliez pas de prendre en compte les éventuels coûts cachés, tels que les frais d'inscription aux cours ou les coûts supplémentaires liés à l’utilisation de fonctionnalités spécifiques.

Enfin, votre plateforme doit vous permettre d'étudier à votre rythme. Recherchez des fonctionnalités qui vous donnent la flexibilité de reprendre et de mettre en pause les cours selon vos besoins. Un emploi du temps trop rigide peut entraver votre capacité à suivre les cours de manière efficace, tandis qu'une plateforme flexible vous permet de concilier l'apprentissage en ligne avec d'autres engagements professionnels et personnels.

Présentation des 5 meilleures plateformes de formation du marché en 2023

360Learning

Principales fonctionnalités

360Learning est une plateforme innovante qui favorise la mobilité interne des entreprises en accélérant le partage de compétences.

Cette solution complète combine un système de gestion de l'apprentissage (LMS) avec une expérience d'apprentissage en ligne (LXP) et des Académies d'apprentissage collaboratif.

Tarifs

360Learning propose deux options tarifaires :

La version Team coûte 8 € par utilisateur par mois, idéale pour 100 utilisateurs maximum, et offre un essai gratuit.

Tandis que la version Business propose une solution personnalisée pour les grandes entreprises, avec assistance au déploiement et support dédié.

Avantages

360 Learning dispose d’un taux de complétion élevé pour ses formations (89%) et de nombreuses activités quotidiennes. La plateforme couvre une grande variété de cas d'usages parmi lesquels se trouvent notamment la formation commerciale, la formation sur mobile, l’onboarding, la formation client, etc.

Inconvénients

L'apprentissage collaboratif peut ne pas convenir aux entreprises ayant une faible appétence pour ce type d'approche.

360Learning convient mieux aux organisations prêtes à adopter cette méthodologie pour accélérer le partage de compétences en interne.





Docebo

Principales fonctionnalités

Docebo offre une gamme de produits et de solutions d'apprentissage qui répondent aux besoins variés des entreprises.

Tarifs

Docebo n'est pas disponible en version gratuite, mais propose un essai gratuit. La version payante est disponible à partir de 25 000 dollars par an.

Avantages

La plateforme offre une intégration autonome avec suivi de l'assiduité et intégration Zoom, ainsi qu'un accès à 20 cours gratuits et des conseils illimités en matière de curation pour les nouvelles organisations.

Inconvénients

Docebo présente des limites en termes d'accès à l'API, des difficultés d'implémentation et des coûts élevés comparés à ses concurrents.





RiseUp

Principales fonctionnalités

RiseUp est une plateforme tout-en-un (LMS, LXP, formation mixte) qui offre des fonctionnalités de gestion de classe, un outil de création intégré, des contenus prêts à l'emploi, et des analyses (Data Lab).

Tarifs

Le tarif de RiseUp est de 7 euros par mois et par utilisateur, mais ce prix peut varier en fonction du nombre d'utilisateurs et des options activées.

Avantages

RiseUp offre des fonctionnalités telles que l'intégration Zoom/Teams pour l'apprentissage en ligne, la synchronisation du calendrier, la gestion électronique des présences, ainsi qu'une assistance réactive par chat.

Inconvénients

Cependant, RiseUp présente des lacunes en termes d'UX/UI, avec des cours non exportables et l'absence de feedbacks sur la pertinence des cours, ce qui limite sa visibilité en termes de statistiques et de données.





AbsorbLMS

Principales fonctionnalités

AbsorbLMS propose un Learning Management System (LMS), un outil de création de cours autonome, une expérience d'apprentissage en ligne (LXP) et des fonctionnalités de social learning en option.

Tarifs

Pour en savoir plus sur les tarifs d'AbsorbLMS, il vous faudra remplir un formulaire directement sur leur site internet et, selon vos besoins spécifiques, vous obtiendrez un devis.

Avantages

La plateforme offre un excellent service client et la possibilité d'ajouter des questions et des ressources directement dans les présentations et les vidéos.

Inconvénients

Cependant, AbsorbLMS présente des lacunes en termes d'UX/UI, avec un outil de création conçu spécialement pour les pédagogues. Il ne propose pas de fonctionnalités de coaching ni d'aide à la formation commerciale, et il ne permet pas le partage de feedbacks comme les réactions sur les modules de cours.





Coursera

Principales fonctionnalités

Coursera est une plateforme de formation en ligne qui propose des cours en partenariat avec 145 universités à travers le monde, dont 10 en France. Elle offre des certificats professionnels et des programmes de diplômes reconnus dans plusieurs pays.

Tarifs

Coursera propose une variété d'options tarifaires, y compris des cours gratuits, mais les tarifs pour les certificats et les diplômes peuvent varier.

Avantages

Coursera se distingue par sa collaboration avec de nombreuses universités prestigieuses, offrant ainsi un accès à une éducation de qualité mondiale. Elle permet aux apprenants d'obtenir des certificats professionnels et des diplômes reconnus, ce qui est un avantage majeur pour leur carrière.

Inconvénients

Cependant, Coursera peut vite devenir onéreuse si vous optez pour des certifications ou des diplômes payants. Certains cours gratuits peuvent également avoir des limites en termes d'interactions avec les instructeurs.

Tableau comparatif des meilleures plateformes pour créer vos formations en ligne

Plateforme Fonctionnalités principales Tarifs 360Learning Apprentissage collaboratif, LMS, LXP Teams: A partir de 8E/mois/utilisateur

Business: personnalisé Docebo LMS, apprentissage social, rapports Personnalisé RiseUp LMS, LXP, outils de création 7€/mois/utilisateur AbsorbLMS LMS, outils de création, LXp Personnalisé Coursera Cours universitaires, certificats Varie selon les cours

Le choix votre plateforme de formations en ligne dépendra donc de vos besoins spécifiques en matière d'apprentissage, de votre budget et de vos préférences en termes d'expérience utilisateur.

Contenu proposé par 360Learning