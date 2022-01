[Classement 2022] Comment donner le goût de la recherche aux ingénieurs dès l’école?

Idriss garde les yeux rivés sur l’écran. Eliot et Thomas s’affairent sur le réfrigérateur miniature posé sur la table. Un tuyau y achemine des gouttes d’eau pour former des stalagmites. Comme souvent le vendredi après-midi, les étudiants en deuxième année à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI) sont réunis en projets scientifiques en équipe, « PSE » dans le jargon de l’école. Dans une salle garnie de circuits électriques, de tubes à essai et d’appareils de mesure, ils sont une trentaine à phosphorer sur des projets en lien avec les thématiques de recherche des enseignants-chercheurs de l’école.