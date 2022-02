Clariant décroche après une enquête sur des allégations de manipulation de comptes

ZURICH (Reuters) - Le groupe suisse de chimie Clariant chute lundi en Bourse après l'annonce du report de la publication de ses résultats 2021 en raison d'une enquête lancée après des allégations de lanceurs d'alerte en interne concernant une manipulation des comptes en 2020 et 2021.

À Zurich, l'action Clariant plongeait de 17,8% à 10h15 GMT, accusant de loin la plus forte baisse du STOXX 600, en repli de 2,47% au même moment.

L'enquête porte sur la comptabilité de certaines charges et provisions et cherche à déterminer si des employés les ont comptabilisées de façon incorrecte afin d'atteindre les objectifs internes et externes de la société, a déclaré Clariant dans un communiqué.

Les résultats publiés en 2020 et 2021 sont mis en cause mais l'enquête n'a pas encore établi si la question s'applique également aux périodes comptables antérieures à 2020, précise la société.

"L'enquête n'est pas terminée mais suggère qu'un nombre restreint de personnes a pu tenter d'aiguiller les bénéfices afin d'améliorer les performances du groupe", a expliqué Peter Steiner, président du comité d'audit du conseil d'administration, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

"Pour l'instant, rien n'indique que qui que ce soit ait tiré un quelconque profit personnel de cette affaire," a-t-il déclaré, précisant que rien n'impliquait non plus l'ancienne direction du groupe.

Clariant a suspendu des employés mais n'a pas signalé l'affaire à la justice, a-t-il ajouté.

La société a fait appel au cabinet d'audit Deloitte et au cabinet d'avocats Gibson, Dunn & Crutcher pour enquêter.

Peter Steiner a déclaré que des lanceurs d'alerte s'étaient manifestés le 10 septembre dernier. L'enquête étant toujours en cours, l'auditeur financier PwC n'a pu approuver les résultats annuels dont la publication était prévue mercredi.

Le conseil d'administration a donc décidé dimanche de reporter la publication des résultats et l'assemblée générale ordinaire.

"L'annonce d'aujourd'hui est une surprise négative qui, espérons-le, ne détruira pas la réputation que la nouvelle direction de Clariant a commencé à installer parmi les investisseurs et les analystes", observent les analystes de Baader Helvea Equity Research.

Clariant a dit prévoir d'atteindre l'objectif annoncé en octobre d'une marge d'Ebitda entre 16% à 17% pour 2021, ses ventes ayant augmenté de 15% hors effets de changes pour atteindre 4,37 milliards de francs suisses (4,18 milliards d'euros) selon des données préliminaires.

(Reportage Michael Shields et Oliver Hirt; version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)