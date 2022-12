Clap de fin pour le Boeing 747, TGV M d'Alstom et nouveau siège pour Sanofi… Les cinq images de la semaine

Sanofi dévoile son nouveau siège «à la pointe des nouvelles technologies et de la sobriété»

Sanofi ne quitte pas les beaux quartiers. Le groupe pharmaceutique français a déménagé son siège mondial du 8e arrondissement de Paris au 17e, près de l'Arc de Triomphe. 500 collaborateurs ont investi le site de 9 000 m2, baptisé la Maison Sanofi. Le géant de la pharmacie dit s'être doté de technologies de pointe et que l'immeuble est parfaitement adapté «aux nouvelles méthodes de travail hybrides». La Maison est également décrite comme un modèle de sobriété énergétique: éclairage évolutif, mobilier éco-conçu... Sanofi assure que l'empreinte carbone de chaque collaborateur «a été réduite de 100% par rapport au précédent siège».

Mobilize et Valeo se dotent de nouveaux dirigeants

Fedra Ribeiro (en photo ci-dessous) est la nouvelle directrice de Renault Mobilize. Elle remplace Clotilde Delbos, qui a contribué à gérer Renault pendant la tempête ayant suivi la chute de Carlos Ghosn. Fedra Ribeiro était la directrice des opérations de Mobilize et succèdera à Clotilde Delbos au 31 décembre 2022. Du côté de Valeo, Gilles Michel remplace Jacques Aschenbroich à la tête du conseil d'administration. Précédemment directeur général d'Imerys et passé par le groupe PSA, Gilles Michel a également occupé plusieurs postes au sein de Valeo. Jacques Aschenbroich a, pour sa part, été nommé à la tête du conseil d'administration d'Orange en mars 2022.

Le dernier Boeing 747 est sorti d’usine après 45 ans de loyaux services

L'arrêt de la production de «La reine des cieux» est arrivé. Le dernier Boeing 747 produit à l'usine historique d'Everett (Etats-Unis) sera livré à la compagnie cargo Atlas Air début 2023. Premier avion à double couloir, la production a débuté le 30 septembre 1968. L'aéronef pouvait transporter jusqu'à 660 passagers en classe unique, détenant le record du monde pendant 37 ans, jusqu'à l'arrivée de l'Airbus A380. Le Boeing 747 aura transporté 250 millions de passagers en 45 ans.

Un véhicule mi-vélo mi-voiture, électrique et imprimé en 3D

L'entreprise allemande nFrontier a fabriqué un véhicule imprimé en 3D, baptisé Uila. Ce véhicule se compose d'un vélo électrique à quatre roues cachées derrière des panneaux hexagonaux, d'un volant, de deux sièges et d'un coffre. Doté d'une autonomie de 70 kilomètres, d'un poids de 70 kilos - mais qui peut transporter jusqu'à trois fois et demi plus -, il a été entièrement imprimé en 3D grâce aux équipements de la start-up israélienne Stratasys. La production en série et l'immatriculation de ce véhicule devrait débuter en Allemagne en 2024.

Le TGV nouvelle génération d’Alstom démarre une phase d’essais

Le TGV M d'Alstom est entré en gare de Velim (République Tchèque), où il subira une batterie de tests techniques comprenant une phase d'essais dynamiques à 200 km/h sur la boucle d'essais ferroviaires de la ville, principal centre d'essais ferroviaires d'Europe. Son nez a été travaillé pour une meilleure pénétration dans l'air. Si sa vitesse maximale de 320 km/h correspond à celle des TGV existants, l'avantage du train est qu'il économise 20% d'énergie et 32% d'émissions de CO2, grâce à son design. Ce TGV doit être mis en service sur le réseau sud-est de la France courant 2024.