Citeo veut améliorer la collecte

« La collecte est le levier majeur qui nous permettra de continuer d’augmenter nos performances en matière de recyclage », indique Jean Hornain, directeur général de Citeo. Sur cette base, l’éco-organisme agréé pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) a lancé cinq appels à projets à destination des collectivités et centres de tri. L’objectif est d’améliorer toujours plus la collecte et le tri. Dotés de près de 90 millions d’euros, quatre d’entre eux portent respectivement sur l’amélioration de la collecte, le développement de la collecte hors foyer, l’adaptation des centres de tri aux nouveaux standards et au tri des matières fibreuses.

[...]