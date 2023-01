Citeo va accompagner le développement de l’emballage réemployable à hauteur de 400 millions d’euros

Présentée comme «l’année du passage à l’acte» par Jean Hornain, le directeur général de Citeo, 2023 marque le début d’une nouvelle ère pour l’emballage réemployable. «Nous allons apprendre en marchant», a prévenu le dirigeant, jeudi 19 janvier, dans le cadre de la matinée intitulée «Construire, expérimenter et financer le développement du réemploi» organisée à Paris.

Encore très discret dans le quotidien des Français, ce contenant «durable» doit passer un nouveau cap cette année. Les metteurs en marché se préparent. Pour l’instant, à l’exception d’initiatives régionales, aucune n’a encore passé l’échelle nationale. La multiplicité des acteurs, les prises en compte environnementales et sanitaires et le comportement du consommateur sont autant de freins au déploiement de projets.

Pourtant, fin 2023, 5% des emballages mis en marché devront être réemployés ou réutilisés. Ce taux global au niveau du pays - et non par entreprise - doit atteindre 10% en 2027, conformément au décret de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire («loi Agec») du 9 avril 2022. Il y a du travail. Le modèle reste à inventer pour conjuguer performances économiques et environnementales. L’expérimentation est un passage obligé pour Citeo, qui a déjà soutenu une trentaine d’initiatives.

400 millions d’euros pour accélérer le réemploi

