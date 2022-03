Citeo lance Citeo+

Afin de « soutenir au plus près les acteurs économiques dans leur transition environnementale grâce à un accompagnement sur mesure », Citeo lance un nouveau service baptisé Citeo+ entre conseils, recherche et développement (R&D) et écoconception des emballages. Trois axes structurent le dispositif : « Anticiper les nouvelles tendances de consommation, de production ainsi que les exigences règlementaires » afin de pouvoir « adopter une stratégie circulaire différenciante » et enfin « passer à l'action » en déployant « des solutions innovantes ».

