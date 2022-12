Citeo injecte 10 millions dans la cellulose

La signature du programme spécifique d’innovation (PSI) a eu lieu sur le stand du salon All4Pack emballage Paris le jeudi 24 novembre. Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre technique du papier (CTP), représenté par son directeur général Gilles Lenon, Citeo, également représenté par son directeur général Jean Hornain, engage 10 millions d’euros sur six ans « dans le développement et l’industrialisation de solutions circulaires à base de fibres de cellulose ». La société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) indique que cette collaboration dans la recherche et le développement (R&D) implique notamment de mettre au point « des alternatives » aux emballages en plastique.

