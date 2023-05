Citeo décrète la mobilisation générale pour atteindre les objectifs de recyclage à l'horizon 2030

La France parviendra-t-elle à réduire l’impact de ses emballages ménagers en 2030 conformément aux réglementations française et européenne ? « Les objectifs sont ambitieux et le temps court », a admis Jean Hornain, directeur général de Citeo, lors d'une conférence le 16 mai. Outre les défis dans le domaine de la réduction des emballages plastiques (-20% d’ici fin 2025) et les 10% d’emballages réemployés à horizon 2027, Nicolas Furet, directeur performance réduction, réemploi et recyclage de Citeo s’est attardé sur les enjeux du dernier «R» (recyclage, donc). D’ici sept ans, la France devra, selon la méthodologie européenne, collecter, trier et recycler 70% de ses emballages contre 66% en 2021. Elle devra surtout -et c’est là que se situe le challenge-, atteindre des objectifs par matériau (carton, verre, aluminium, acier et plastique).

Urgence sur les cartons, les plastiques et l’aluminium

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]