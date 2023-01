Citeo au cœur du réemploi

Dans le cadre d’une mission confiée par les pouvoirs publics, Citeo a établi, durant les années 2021 et 2022, une feuille de route pour le déploiement du réemploi dans la grande consommation. Les principaux résultats du chantier piloté par Sophie Nguyen Buu Cuong ont été dévoilés le 19 janvier dans le cadre d’une matinée intitulée « Construire, expérimenter et financer le développement du réemploi » avec quelque mille inscrits. Avant la phase opérationnelle, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) a clarifié la sémantique pour défricher un sujet complexe et touffu. En France, le cadre réglementaire est défini par les lois Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) et Climat et résilience avec deux paliers : 5% de réemploi en 2023 ; 10% en 2027. Le budget ? 50 millions d’euros en 2023, 400 jusqu’en 2029.

