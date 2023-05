Citeo appelle à la mobilisation collective

Solennel et factuel : Citeo a lancé, le 15 mai 2023, un appel à « la mobilisation collective » pour atteindre les objectifs de valorisation des emballages ménagers en 2030. Pour définir les « trajectoires prévisionnelles » face à « l’urgence climatique », la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) a sorti la calculette et livré une avalanche de chiffres pour démontrer que le tri à la source et les collectes sélectives – malgré l’achèvement de l’extension des consignes (ECT) en janvier 2023 – ne suffiront pas à atteindre les seuils fixés en sept ans.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]