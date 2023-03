Citeo annonce les lauréats pour ses nouvelles filières de recyclage des emballages ménagers plastiques

Le recyclage des déchets ménagers plastiques, dont le taux s’élève actuellement à 30% en France, va s’améliorer dans le but d’atteindre l’objectif de 100% d’ici à 2025 fixé par la loi Antigaspillage pour une économie circulaire. L’éco-organisme Citeo a dévoilé les lauréats de son appel à projet lancé en mars 2022 concernant quatre nouvelles filières de recyclage vendredi 10 mars. Via ses contrats signés pour une période de six à neuf ans, elle garantit aux entreprises sélectionnées l’accès aux matières à la sortie des centres de tri. Citeo précise dans un communiqué que ces filières permettront le retour au contact alimentaire des matières recyclées grâce aux innovations technologiques de ses lauréats. Deux entreprises (le belge Indaver via son usine Plastic2Chemicals à Anvers et l’espagnol Eslava Plásticos) avaient déjà été sélectionnées en décembre 2022 pour prendre en charge les emballages en polystyrène (essentiellement des pots de yaourt).

