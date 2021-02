Cinq start-up de l’edtech prometteuses pour la formation technique à distance

Uptale : Rendre la vidéo 360 degrés interactive

Fondée il y a quatre ans notamment par deux anciens de Microsoft, la société parisienne s’est spécialisée dans l’immersive learning, en réalité virtuelle et en vidéo 360 degrés, technologie pour laquelle elle est la plus connue. Pour l’intégration des nouveaux arrivants de PSA, les principaux gestes techniques ont été filmés pendant trente à soixante secondes, et une "surcouche" pédagogique ajoutée, permettant par exemple de manipuler des objets, d’incruster des vidéos. Uptale, qui fait aussi de la réalité virtuelle, a doublé son chiffre d’affaires en 2020 et ajouté une quinzaine de nouveaux grands comptes aux quarante qu’elle avait déjà.