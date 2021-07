Cinq questions sur TousAntiCovid Verif, l'appli de vérification des pass sanitaires

15 jours gratuits et sans engagement

Lundi 12 juillet, le Président Emmanuel Macron a annoncé la généralisation du pass sanitaire en France, par étapes progressives. Au centre du dispositif, l’application TousAntiCovid Verif (TAC Verif), développée par l’entreprise publique IN Groupe (ex-Imprimerie Nationale). Retour en cinq questions sur le fonctionnement de ce logiciel, déjà utilisé par les compagnies aériennes et les discothèques, et que le projet de loi anti-Covid, en discussion au Parlement à partir du 21 juillet, vise à étendre à de nombreuses activités quotidiennes.