Cinq pays testent les capacités d'atterrissage sur terrain sommaire de l'Airbus A400M

L'Airbus A400M a connu un développement long et compliqué, avec de multiples ratés. Mais les soucis de l'avion de transport militaire sont désormais derrière lui. Il a franchi en 2021 la barre des 100 000 heures de vol et s'exporte désormais au delà de ses clients européens naturels. Surtout, l'avion capable de transporter des tonnes de matériel, de larguer des parachutistes ou encore de ravitailler d'autres appareils en vol ne cesse d'ajouter de nouvelles cordes à son arc. Il a démontré son utilité lors de la crise du Covid-19 pour déplacer des malades, et acquiert de nouvelles capacités, comme le largage de drones. Airbus envisage même de transformer le mastodonte en bombardier d'eau...

Reste que l'appareil couteau suisse reste relativement nouveau dans la flotte militaire européenne, et que ses utilisateurs n'ont pas tous eu l'occasion d'exploiter ses capacités en conditions réelles. C'est la raison pour laquelle des exercices sont régulièrement organisés.

Du 4 au 8 juillet, les armées de l'air française, anglaise, espagnole, belge et allemande se sont retrouvées en France, d'abord à la base aérienne 123 d'Orléans Bricy (Loiret), puis à la base aérienne 278 d'Ambérieu (Ain), pour l'exercice Ouranos ("Objectives of Unpaved Runway And Night Operations"). Objectif : comparer leurs approches et procédures en matière d'atterrissage sur terrains sommaires. La piste en herbe d'Ambérieu a donné l'occasion aux pilotes de passer de la théorie à la pratique avec différents types d'approches tactiques, certains pratiquant un tel "posé sur piste sommaire" pour la première fois en conditions réelles, et non en simulation.

Les commandos forces spéciales de l’armée de l’Air et de l’Espace ont aussi pris part à l’exercice pour s’entraîner à l’infiltration de véhicules lors de posés d’assaut. Les spécialistes du 25e régiment du génie de l’air (RGA), basé à Istres, ont été mis à contribution pour reconnaître la piste, et observer les potentiels dégâts occasionnés par les atterrissages et "touch and go" répétés des géants des airs.

Présentation de l'exercice "Ouranos" en vidéo :