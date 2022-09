Cinq nouvelles mesures du gouvernement pour accélérer la stratégie nationale dans le cloud

A l’occasion de l’inauguration, mardi 12 septembre, du nouveau datacenter d’OVHcloud à Strasbourg (Bas-Rhin), le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, et Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, ont réaffirmé la stratégie nationale dans le cloud.

Annoncée en mai 2021, cette stratégie commence à produire des résultats avec les cloud de confiance Bleu de Capgemini et Orange avec Microsoft, et S3NS de Thales avec Google, et un plan d’investissement de 1,8 milliard d’euros dans le cadre de France 2030, dont 667 millions d’euros de financement public. Dans ce cadre, une vingtaine de projets de développement sont déjà financés, pour un montant de 380 millions d’euros. Une stratégie que le gouvernement veut accélérer avec cinq nouvelles mesures.

1. Accompagnement des PME pour obtenir le label SecNumCloud

[...]