Cinq mois de décalage pour les éco-contributions de la filière REP des matériaux du bâtiment

Encore un retard pour le démarrage opérationnel de la filière de responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment ( REP PMCB ). Initialement prévu au 1er janvier 2023, celui-ci n’interviendra que le 1er mai, ont indiqué les quatre éco-organismes agréés (Valobat, Ecominero, Ecomaison et Valdelia). A partir de cette date, les fabricants et distributeurs, metteurs sur le marché de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment seront redevables du paiement aux éco-organismes. Le démarrage des services de reprise gratuite des déchets triés est également reporté.

[...]