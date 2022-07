Cinq millions d’euros pour Le Drive tout nu

Au croisement du drive et du vrac, « Le Drive tout nu » est le format porté par Salomé et Pierre Géraud à Beauzelle (Haute-Garonne). Le principe ? Conditionner les commandes en ligne en bocaux réemployables en verre et sacs en toile. Les deux entrepreneurs voient leur modèle, imaginé en 2012 et lancé en 2018, validé avec une deuxième levée de fonds à hauteur de 5 millions d’euros réalisée au mois de juin. De quoi accompagner la croissance marquée par l’ouverture de deux sites à Balma-Gramont et à Montaudran, non loin de Beauzelle, et de deux franchises à Lille (Nord) et Chambéry (Savoie) en 2021. Maif Impact et One Création ont rejoint Makesense Seed I, Colam Impact, France active investissement et la Fondation Carasso qui avaient injecté 500 000 euros en 2020.

