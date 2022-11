Cinq milliards pour la décarbonation de l'industrie, usine de panneaux solaires, recrutements de cadres... Sept bonnes nouvelles pour débuter la semaine

Cinq milliards d'euros de plus promis pour la décarbonation de l'industrie lourde

Emmanuel Macron a demandé le 8 novembre aux 50 sites industriels français les plus émetteurs de CO2 d'intensifier leurs efforts pour décarboner leur production. Il leur promet 5 milliards d'euros de financements en plus s'ils amplifient leurs efforts. Certains n'ont pas attendu l'appel du chef de l'Etat et ont lancé des chantiers majeurs de décarbonation. Nous en avons sélectionné douze.

Record en vue pour les recrutements de cadres

La conjoncture ne provoque aucun fléchissement des recrutements de cadres. 2022 pourrait même être une année record pour l’emploi des cadres, montre la dernière enquête trimestrielle de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec).

Un projet de méga-usine de panneaux solaires

Le fabricant de panneaux solaires bas-carbone Voltec Solar, et l’Institut photovoltaïque d’Ile-de-France, prévoient de créer une giga-usine de panneaux photovoltaïques d'une capacité de 5 GW en France d’ici à 2030. Les partenaires misent sur une technologie rare, dite tandem silicium-pérovskite, et prévoient de démarrer une ligne de pré-industrialisation dès 2023.

Vinci décroche le contrat du métro de Toronto

Vinci et Ferrovial remportent un contrat de 4 milliards d’euros pour le métro de Toronto. Le groupe de BTP français Vinci va réaliser la partie souterraine de la future Ontario Line à Ottawa. Transdev et NGE seront aussi de la partie.

Voici l'industriel, l'ETI et la start-up de l'année

L'Usine Nouvelle a remis le 8 novembre les trophées de l'industrie, de l'ETI et de la start-up de l'année à l'occasion des Assises de l'industrie. Jean-Marc Chéry, patron de STmicro, Poma et Lhyfe sont les lauréats 2022.

Sidésup met en service un troisième four à pellets à Engenville

Sidésup, filiale de transformation du sucrier Cristal Union, fabrique des pellets, dont des granulés pour les poêles et chaudières biomasse. Un troisième four en mode bois énergie a été mis en service cet automne pour un investissement de 6 millions d'euros.

Une patiente greffée d'un nez imprimé en 3D avec des biomatériaux

Une patiente qui avait perdu une large partie de son nez a reçu un greffon conçu avec des biomatériaux imprimés en 3D. Une prouesse médicale réalisée par le CHU de Toulouse et l'Institut Claudius Regaud.