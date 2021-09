Cinq livres inspirés par l'aviation pour remettre un peu de rêve dans l’aéronautique

[Romans et aviation] Dans "Fille de l’air", de Fiona Kidman, l’aviatrice Jean Batten se bat contre les tempêtes et les préjugés

Entre le défi climatique et sanitaire, le transport aérien connaît un bouleversement sans précédent depuis ses débuts, il y a plus de 100 ans. Il est plus que jamais nécessaire de « rêver » l’aéronautique pour le réinventer. Quoi de mieux alors que de lire, ou de relire, ces romans retraçant l’épopée aéronautique à ses débuts ? S’en dégagent des valeurs universelles toujours d’actualité, du dépassement de soi à la nécessité de se battre pour des causes collectives. Echantillon non exhaustif de cette littérature avec cinq romans incontournables.