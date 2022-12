Cinq idées pour réenchanter l'usine : Produire en harmonie avec la nature

Une usine autant qu’une forêt ! Pour son site de fabrication de produits électroniques installé à Penang, en Malaisie, le groupe américain Paramit a voulu créer une connexion forte avec la nature.

Ici, les bureaux et les salles de production sont entourés et pénétrés de jardins, irrigués par la récupération plus de 7 millions de litres d’eau de pluie par an, via des cascades puis des réservoirs en sous-sol. Grâce aux persiennes des toitures et façades, toutes les pièces sont éclairées par une lumière naturelle, mais non éblouissante. Bénéficiant aussi d’un système de chauffage et de refroidissement par l’eau, le site revendique de consommer 40 % d’énergie de moins qu’un équivalent classique.

