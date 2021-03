[Cinq idées pour rebondir face au Covid-19] Socomore se diversifie dans les produits désinfectants

Jamais Frédéric Lescure n’aurait pu imaginer qu’il approvisionnerait un jour tous les hôpitaux de Bretagne. Son entreprise, située à Vannes, est bien positionnée dans la chimie. Mais surtout à destination de l’aéronautique. Présent en France, ainsi qu’en Irlande, au Canada et aux États-Unis, Socomore est spécialisé dans la peinture et les traitements de surface. "Mi-mars, j’ai reçu un appel du préfet du Morbihan qui me disait de produire du gel hydroalcoolique", raconte le PDG de cette entreprise créée en 1972. C’est alors le branle-bas de combat : un brasseur local fournit illico 1 000 litres d’alcool et les douanes donnent en un quart d’heure l’autorisation de le transformer en gel. "Nous sommes alors devenus le plus gros trafiquant d’alcool de la Bretagne, avec une production quotidienne de 40 000 litres", s’amuse Frédéric Lescure.